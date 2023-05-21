BAĞDAT AA- Irak’ta 2003 sonrası meydana gelen şiddet olayları nedeniyle birçok alanda olduğu gibi sanayi alanında da sıkıntılar yaşandı. Ancak tüm bu olumsuzlukların ardından Basra’da 12 milyon dolarlık bir bütçeyle çeşitli inşaat malzemeleri üreten bir fabrika kuruldu. Robotik üretime dayalı bu fabrikada insan değil sadece robotlar hizmet veriyor.

Basra Yatırım Dairesi Başkanı Abdulhüseyin Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikada ilk defa robot kullanıldığını ifade ederek, bununla üretim ve kaliteyi yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

Selman, inşaat malzemeleri ve yapıştırıcı maddeler üreten fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 400 bin ton olduğunu aktararak, "Robotla çalışan fabrikada 16 çeşit inşaat malzemesi üretiliyor. Bu sayı ağustos ayına kadar 30’a çıkarılacak." dedi.

Fabrikada Kalite ve Üretim Sorumlusu Meryem Abdulaziz de "Fabrikada ilk defa Alman yapımı robotlar hizmet veriyor. Tüm robotlar Almanya’dan satın alınarak getirildi. Robotların hizmet verdiği fabrikada üretilen ürünlerimiz, yurt içinin yanı sıra yurt dışıyla da yarışmaya başlayacak." diye konuştu.

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Seyf Riyad ise üretimdeki aksaklıkların önüne robot kullanarak geçmek istediklerini aktardı.

Riyad, "Fabrikada insan yerine robotlar çalışıyor. Üretim kalitesini artırmak ve daha önce insan eliyle yaşanan yanlış işlerin önüne geçmek için robotları tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Robotların hizmet verdiği başka bir fabrika daha açmayı düşündüklerini dile getiren Riyad, şunları kaydetti:

"Fabrikadaki üretimin tamamından robotlar sorumlu. Robotlar, üretim sırasındaki en ufak bir hataya karşı bizi anında uyarıyor ve hemen düzeltmeye gidiyoruz. Fabrikada üretime asla insan deli değmiyor.

Her şey robotla yapılıyor. Fabrikada halihazırda günlük 1200 tonluk üretim yapılıyor. İlerleyen günlerde günlük 24 bin ton üretime geçeceğiz. Üretim artışı için robot ve makinaları da artıracağız."