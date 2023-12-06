8 ildeki sahte içki operasyonunda 50 şüpheli yakalandı 8 ildeki sahte içki operasyonunda 50 şüpheli yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadesiyle yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA