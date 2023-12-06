Milli Savunma Bakanlığından "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadesiyle yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadesiyle yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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