Bağdat

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’ı ziyaretinin ikili ilişkilerin olumlu seyrini gösterdiğini belirten Iraklılar, ziyaretle birlikte başta ekonomi alanında olmak üzere ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyor.

Ziyaretin, ülkenin kalkınmasına ve daha fazla Türk firmalarının burada iş yapmasına vesile olmasını temenni eden Iraklılar, terörle mücadele konusunda da iki ülkenin işbirliğinin gelişmesi beklentisini taşıyor.

"Türk şirketlerinin Irak'ın kalkınmasına katkıda bulunmasını istiyoruz"

Bağdat sakini Salim Cafer, Erdoğan’ın Irak ziyaretinin iki ülke arasındaki olumlu ilişkileri yansıttığını belirterek, ziyaretle birlikte iki ülke arasında ticaret ve ekonomi alanlarında önemli gelişmelerin yaşanmasını temenni ettiklerini söyledi.

Irak pazarında Türk mallarının ilgi gördüğüne dikkati çeken Cafer, Irak’ta Türk mallarının artmasının da ikili ilişkilerin iyi olduğu anlamına geldiğini kaydetti.

Cafer, Türkiye’nin her zaman güvenli ve istikrarlı bir ülke olduğunun altını çizerek, Iraklıların en çok Türkiye’ye seyahat ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin faydalı bir adım olacağına inandığını söyleyen Bağdat sakini Muhammed Abdullah Mahmud da, "Türkiye verimli, üretici ve önemli turistik yerlere sahip bir ülkedir. Türkiye’nin bizim ülkemize önemli gelişmeler ve yenilikler getireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Mahmud, ziyaretin Irak’ın kalkınmasına faydası olacağını anlatarak, "Türk şirketlerinin Irak’ta iş yapmasını ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmasını istiyoruz." dedi.

Bir başka Bağdat sakini Muhammed el-Basravi ise Erdoğan’ın Irak ziyaretinin önemli bir gelişme olarak değerlendirerek, Türk mallarının kaliteli olduğunu ve Irak’a ithalatın artmasını istedi.

Kerküklüler Türk firmalarını bekliyor

Irak’ın yeniden imar ve kalkınmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Kerküklü Ali Süheyil, Erdoğan’ın bu ziyaretinin ticari, kalkınma ve ekonomi anlamda yeni bir dönemi başlatacağına inandığını dile getirdi.

Süheyil, İki ülke arasında terörle mücadele konusunda da işbirliği yapılmasına ihtiyaç olduğuna da dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm Iraklıların yanında olduğunu hatırlatan Süheyil, Kerkük’ün kalkınması ve yeniden imarı için Türk firmalarını beklediklerinin altını çizdi.

Bir başka Kerküklü Müeyyed Abdulaziz de Türkiye’deki en üst düzey makama sahip olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’ı ziyaret etmesinin büyük anlam taşıdığını belirterek, bu ziyaretin sadece Türkiye-Irak ilişkilerine değil tüm bölgeye olumlu yansımaları olacağını söyledi.

Abdulaziz, her iki ülkenin güvenliği ve istikrarının bir diğeri için önem arz ettiğini ve bu kapsamda önemli anlaşmaların yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

"Belki bu ziyaret vesilesiyle (Irak’tan Türkiye’ye) petrol ihracatı yeniden başlar”

Erbil sakini Sirvan Necim, Erdoğan'ın Irak ve bölgeyi ziyaretinin olumlu etkileri olacağını belirterek, "Çünkü ABD ve Rusya başta olmak üzere Erdoğan'ın bölgesel ülkeler üzerinden nüfuzu belli ve etkisi göz önünde bulunduruluyor." diye konuştu.

Ziyaret vesilesiyle Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesini temenni ettiğini aktaran Necim, şunları söyledi:

"Bölgede özellikle tehlikeli gelişmelerin (İsrail’in Gazze’ye saldırısı ve İsrail-Irak gerilimi) meydana geldiği bir dönemde Erdoğan'ın Irak ziyareti daha çok önem kazanıyor. Temenni ediyorum ki ziyareti Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine vesile olur."

Necim, Türkiye’nin Irak ve IKBY için önemli bir ülke olduğunu belirterek, “(Ziyaretin) Ekonomik olarak ve petrol meselesi konusunda elbette olumlu etkileri olacak. Belki bu ziyaret vesilesiyle (Irak’tan Türkiye’ye) petrol ihracatı yeniden başlar." ifadelerini kullandı.

Bir başka Erbil sakini Dr. İmad Edvar ise, "Türkiye'nin bölge ülkeleri arasındaki konumu, gücü ve elindeki kartların ne kadar çok olduğu şüphesiz bir gerçek. Türkiye'nin jeo-stratejik konumu ile bölgede önemli bir rolü var. Erdoğan'ın Irak ziyareti çok hassas bir döneme denk geliyor. Bölgede önemli gelişmeler yaşanıyor." diye konuştu.