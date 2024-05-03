Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart gören Al-Musrati ile sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ve Arthur Masuaku kadroda yer almazken, Joe Worrall de yedeğe çekildi.

Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Çaykur Rizespor maçında bu futbolcuların yerlerine Jonas Svensson, Emrecan Terzi, Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ı görevlendirdi.

Beşiktaş maça Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Ernest Muçi, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka ile çıktı.

Salih Uçan 8 maç sonra ilk 11'de kadroda

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, 8 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan müsabakaya 11'de başlayan Salih; Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK, Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Samsunspor ve MKE Ankaragücü maçlarında kadroda yer almazken, Fenerbahçe derbisinde ise şans bulamadı.

MKE Ankaragücü ile kupada oynanan maçta kısa süre forma giyen tecrübeli futbolcu, 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Masuaku son antrenmanda sakatlandı

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Arthur Masuaku, karşılaşma öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlandı.

Antrenman sonrası sol dizinde ağrı hisseden Masuaku'nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı alt yağ dokusunda ödem saptandığı açıklandı.

Tribünler boş kaldı

Beşiktaşlı taraftarlar Çaykur Rizespor maçına ilgi göstermedi.

Haftanın son günü olması ve yağışlı havanın da etkisiyle Tüpraş Stadı'ndaki tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.