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Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı

9. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Salih Uçan çizgi üzerinde içeri çevirdi. Semih Kılıçsoy düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından topun auta çıktığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

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