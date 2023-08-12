Duhok-Amediye yolu boyunca konumlanan turizm ve mesire yerleri sıcaktan bunalan Iraklılar için bir fırsat oldu.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, Amediye ilçesindeki Sulav ve Aşeva'daki serin sularda yüzerek ve suyun içindeki masalarda oturarak serinlemeye çalışıyor.

Kerbela’dan gelen Sadık Hüseyin, "Buranın havası çok güzel ve rahatlatıcı. 50 dereceye varan sıcaklıklardan kaçıp buraya geldik. Amediye halkından razıyız. Burası adeta bir bahar havasına sahip." diye konuştu.

Vasıtlı Hasan Ali de bölgede havanın çok serin ve güzel olması nedeniyle burayı ziyaret ettiklerini söyledi.

Önceki aya göre ziyaretçi sayısında yüzde 80 artış oldu

Sulav Yüzme Kompleksi sahibi Sıddık Ahmet Sadullah ise özellikle Bağdat, Basra ve Musul’dan gelen turistlerin aşırı sıcaklardan bunaldıkları için burayı tercih ettiklerini ifade etti.

Sadullah, artan bunaltıcı sıcaklar dolayısıyla önceki aya göre bölgeyi ziyaret eden kişi sayısında yüzde 80 artış yaşandığını dile getirdi.

Duhok İl Turizm Müdürlüğü Sözcüsü Revar Muhammed Reşit de, "Sıcaklıkların artışıyla birlikte Irak’ın güneyinden turistlerin gelişinde artış yaşandı. Duhok coğrafik olarak dağlık olduğu için Kürdistan Bölgesi’nden de insanlar geliyor. 2022 yılında buraya 2 milyon 500 bin turist geldi." diye konuştu.

AA