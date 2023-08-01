İstanbul

Aktivistler, sosyal medyada paylaştıkları videoda, neredeyse tamamen kuruyan Urumiye Gölü'nün halini gözler önüne serdi.

Gölün ortasında SAVELAKEURMIA (Urumiye Gölü'nü kurtarın) etiketiyle 26 metrelik bir pankart açan çevreciler, tüm dünyayı Urumiye için harekete geçmeye çağırdı.

Kuraklık nedeniyle 2003'te su seviyesinin azalmaya başladığı Urumiye Gölü, 2013'te tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. İran'ın kuzeybatısında yer alan gölün şu an yüzde 95'inin kuruduğu belirtiliyor.

Dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urumiye Gölü'nün kuruması, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çevre halkının yaşamını da olumsuz etkiliyor.

Ülkede zaman zaman gölün yeniden canlandırılması talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Urumiye Gölü, 1976'da UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na alınmıştı.

AA