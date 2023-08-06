20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Macar piyanist Gabor Farkas'ı konuk etti 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Macar piyanist Gabor Farkas'ı konuk etti

İSTANBUL- MezopArt tarafından İlkay Bilgiç’in kürasyonu ile gerçekleşen sergi, 11 Ağustos’a kadar fuayede görülebilir. Öte yandan sergiye eşlik eden bir kısa film saat 19.00’da ve ücretsiz olarak salonda izlenebilecek. 

HABER: BÜLENT ÇAMCI 