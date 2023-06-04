Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinenin, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan yeni kabinenin ülke, millet ve sanayiciler için hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemiz ve sanayicilerimiz için çok emek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a Meclisim, Yönetim Kurulu Üyelerim ve sanayicilerimiz adına bilhassa teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinin, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kurulan yeni kabineyi esnaf ve sanatkar camiası adına gönülden tebrik ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin geleceği için önemli bir sorumluluk üstlenen her bir kabine üyesini kutluyorum. Her birinin Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin kalkınması ve refahı için önemli bir katkı sağlayacağına inancımız sonsuz."

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinenin ülkeye, millete hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Tüm bakanlarımıza başarılar diliyorum. OSB camiamıza büyük katkıları olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, verdikleri tüm destekler için yürekten teşekkür ediyorum. Bakan Yardımcılığı döneminde de her zaman yanımızda olan yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Bey'i tebrik ediyorum."

AA