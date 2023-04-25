İSTANBUL- İş Sanat’ın etkinlik biletleri Biletix’te, Maximum kartlara özel avantajlarla sunuluyor. Öğrenci ve 65 yaş üzeri indirimli biletler ise İş Kuleleri Salonu ana gişeden temin edilebilir.

Cazın devleri Jan Garbarek ve Trilok Gurtu aynı sahnede

İş Sanat, 27 Nisan Perşembe, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda “İskandinav cazının babası” olarak tanımlanan Norveçli saksafoncu Jan Garbarek ile perküsyon ustası Trilok Gurtu’yu ağırlayacak.

Etnik müzikten klasiğe, cazdan film müziklerine birçok farklı formda müzik üreten, yapığımı film müzikleriyle Hollywood sinemasının da gözde bestecileri arasında yer alan Garbarek ve günümüz caz dünyasının en saygın müzisyenlerinden Gurtu’nun bir araya geleceği konser, seyircilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Grammy ödüllü şef yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası’ndan Arvo Pärt eserleri

Şef Tõnu Kaljuste tarafından kurulan Tallinn Oda Orkestrası, 2 Mayıs Salı, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicilerle bir araya gelecek.

Grammy ödüllü Estonyalı orkestra şefi Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası dinleyicilerle bir araya gelecek. Kuruldukları yıl bestecinin “Te Deum” başlıklı eserini kaydettikleri albüm ile klasik müzik dünyasının saygın toplulukları arasına girmeyi başaran orkestranın kurucusu, şef Tõnu Kaljuste ise Arvo Pärt'in “Adam's Lament” kaydı ile 2014'te Grammy Ödülü'nü kazandı. Tallinn Oda Orkestrası konserde, yaşayan en önemli besteciler arasında sayılan Arvo Pärt’in eserlerinden oluşan bir repertuvarla seyircinin karşısında olacak.

HABER: EMİR YÜCEL