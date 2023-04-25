İSTANBUL- Sahnelediği klasik ve modern tiyatro oyunlarıyla seyirciden büyük ilgi gören İBB Şehir Tiyatroları, tiyatro sanatına değer katan, katkı sunanların ödüllendirildiği Uluslararası 8. Anadolu Tiyatro Ödülleri’nden 2 ödülü almaya değer görüldü.
24 Nisan 2023 Pazartesi günü sahiplerini bulan ödüller, Türkiye’den 17 il ve yurtdışından 9 ülkede tiyatro sanatına katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara törende takdim edildi.
En önemli ödül olan, her yıl bir kadın sanatçıya verilen Ana’dolu Ödülü Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’e,
Basın Emek Ödülü Basın Halkla İlişkiler Birimi’nde görev yapan Emine Güngör’e verildi.
HABER: ERCAN AYDIN