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Greta Devlere Karşı, Nil Karaibrahimgil Çevirisi ile Sizinle

Greta Devlere Karşı, Nil Karaibrahimgil Çevirisi ile Sizinle

En önemli ödül olan, her yıl bir kadın sanatçıya verilen Ana’dolu Ödülü Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’e,

24 Nisan 2023 Pazartesi günü sahiplerini bulan ödüller, Türkiye’den 17 il ve yurtdışından 9 ülkede tiyatro sanatına katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara törende takdim edildi.

İSTANBUL- Sahnelediği klasik ve modern tiyatro oyunlarıyla seyirciden büyük ilgi gören İBB Şehir Tiyatroları, tiyatro sanatına değer katan, katkı sunanların ödüllendirildiği Uluslararası 8. Anadolu Tiyatro Ödülleri’nden 2 ödülü almaya değer görüldü.

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