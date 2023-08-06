20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

İSTANBUL- Ayrıca sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulamasının alana entegrasyonuyla engelli misafirler de yönünü ve yerini kolayca bulabiliyor.

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu akşam Adamlar ile sona erecek.

HABER:METE YILMAZ 