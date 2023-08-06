İSTANBUL- Ayrıca sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulamasının alana entegrasyonuyla engelli misafirler de yönünü ve yerini kolayca bulabiliyor.
Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu akşam Adamlar ile sona erecek.
İSTANBUL- Ayrıca sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulamasının alana entegrasyonuyla engelli misafirler de yönünü ve yerini kolayca bulabiliyor.
Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu akşam Adamlar ile sona erecek.
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