Karabük

Milli takım, Malezya'nın ev sahipliğinde 20 Eylül-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 4. İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Karabük'te sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekibin Safranbolu Stadı'ndaki hazırlık kampı, 1 Eylül'de sona erecek.

Daha önce 2 dünya, 1 olimpiyat ve 1 Avrupa şampiyonluğu elde eden milliler, 2022'de Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) üçüncü oldu.

2016'da İtalya'da yapılan son Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan milli takım, Malezya'daki organizasyonda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek unvanını korumak istiyor.

İşaret dili tercümanı aracılığıyla açıklama yapan milli takım antrenörü Ali Metin, Safranbolu'nun çok güzel bir iklimi olduğunu ve antrenmanların çok iyi gittiğini söyledi.

Saha ve tesislerin çok güzel olduğunu belirten Metin, "Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. İstediğimiz her şey burada mevcut. Son kampımızı Ankara'da yapacağız. Ankara'dan Malezya'ya, Dünya Şampiyonası'na gideceğiz." diye konuştu.

Metin, geçen yıl Brezilya'da yapılan olimpiyatlarda üçüncü olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ekibimiz güzel bir ekip, Malezya'da başarılı olmak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk ama bu futbol. Sahada oynamadığın sürece kazanamıyorsun. Biz çalışıyoruz. Önemli olan derece yapmak, başarılı olmak. İlk üç de bizim için çok büyük bir başarı. Tabii son dünya şampiyonu olan takım biziz. Malezya'daki hedefimiz unvanımızı korumak. İşitme Engelli Futbol Milli Takımı olarak dünya ve Avrupa sıralamasında birinci sıradayız. Bu unvanımızı korumak istiyoruz."

Mahmut Aktaş: "Kupayı alıp ülkemize dönmek istiyoruz"

Ay-yıldızlı futbolculardan Mahmut Aktaş, son derece iyi çalıştıklarına değinerek, Malezya'daki Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşıp, kupayı alıp ülkeye dönmek istediklerini belirtti.

Eşref Metin Su ise Almanya'da doğduğunu ve 10 yıldır milli takımda forma giydiğini aktararak, "Toplamda 3 şampiyonluğum var. Milli takımımızla olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Şampiyonluğa alıştık. Ülkemiz için devam ettirmek istiyoruz. Gelecek ay yapılacak Malezya'daki Dünya Şampiyonası'nda hedefimiz şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

Teknik delege Ertuğrul Bursa da Malezya'da şampiyon olarak Türkiye'ye dönmek istediklerini anlattı.

AA