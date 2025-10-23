SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Saner'in, bebekken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sol kulağında yüzde 90, sağ kulağında ise yüzde 60 işitme kaybı oluştu.

Çocuk yaşta ağabeyinin teşvik etmesiyle güreşe başlayan Saner, azmi ve çalışkanlığı sayesinde 23 yıllık spor kariyerine olimpiyat ve dünya şampiyonluğu sığdırdı.

Saner, 2021'de İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonu oldu, 2022'de Brezilya'da gerçekleştirilen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) altın, 2023'te Kırgızistan'da düzenlenen 7. Dünya İşitme Engelliler Büyükler Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu ve Akyazı Belediyesi güreş antrenörü olan Saner, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 3 yıl önceki başarısını tekrarlamak istiyor. Saner, bu doğrultuda çalışmalarını Adapazarı ilçesindeki Lütfü Yaman Spor Salonu'nda yoğun bir tempoda sürdürüyor.

'Çok çalıştık, inandık'

Milli güreşçi Ömer Saner, AA muhabirine, hazırlık çalışmalarının 6 aydır devam ettiğini söyledi.

Ömer, spor kariyerindeki başarılarından bahsederek, 10 yaşında başladığı güreşte ve o günden beri kopmadan, yılmadan ve azimle güreş yaptığını anlattı.

Çok çalıştığını ve başarılı olacağına inandığını belirten Ömer, 'Son 1 ay kaldı, kasımda Tokyo'ya gideceğiz. Çok çalıştık, inandık. Hem kendi adıma hem ülkemiz adına birinci olup gelmeyi hedefliyorum. Heyecan verici. İlk olimpiyat şampiyonluğumuzda biraz heyecan olmuştu ama şimdi alıştık, rahatız. Çalıştık, Allah nasip ederse de iyi süreç geçireceğiz. Madalyamızı alıp geleceğiz inşallah.' diye konuştu.

Antrenör Enes Kesler: 'Şampiyonluğa alıştık yine şampiyon olup geleceğiz'

Antrenör Enes Kesler ise haftada 5-6 gün çift antrenman yaptıklarını, daha sonra 6 milli takım kampı geçirdiklerini ve son bir kampın kaldığını belirtti.

Her zaman şampiyonluk hedeflediklerini dile getiren Kesler, 'Şampiyonluğa alıştık yine oraya gidip şampiyon olup geleceğiz. Yıllar geçtikçe üstüne koyan ve çalışkan sporcu. Ben sporcumdan eminim. Zaten şampiyonluk havasına girdik. Oraya gidecek ve gerekeni yapacak. Bayrağımızı göndere çektirecek, İstiklal Marşı'mızı Japonya'da okutacağına inanıyorum ve ona güveniyorum. Gerçekten çok çalıştı. Sakatlığımız da yok, her şey yolunda.' ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mine Yıldırım