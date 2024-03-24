Şampiyonada erkeklerde 10, kadınlarda da 6 takım mücadele ediyor.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır farklı branşlardaki organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Maçların 5 gün boyunca Yenimahalle ile Yenişehir spor salonlarında yapılacağını belirten Güven, "10 erkek ve 6 kadın takımı Karabük'e geldi. Yaklaşık 200 sporcumuz, antrenörümüz ve idarecimizi 5 gün boyunca ilimizde misafir edeceğiz. Sporcularımızı milli takım antrenörlerimiz izliyor. Burada belirlenecek sporcular milli takıma seçilecekler, ülkemizi yurt dışında temsil edecekler." diye konuştu.

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkcı da 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nı geçen yıl Karabük'te yaptıklarını hatırlattı.

Çarkcı, "Burada çok güzel karşılanıyoruz. Kulüplerin katılımı da çok iyi. Çok da mutlular." dedi.

Şampiyona 29 Mart'ta sona erecek.