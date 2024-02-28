Haber: Damla Oya Erman

Keşif, bir çevre araştırması sırasında yapıldı ve AOC Arkeologları, evlerden, ahırlardan, saman kurutmak için kullanılan fırınlardan oluşan 28 yapı izi buldu. Bu yapılar, geleneksel olarak küçük bir köy oluşturan tarlalar ve hayvan çitleri ile çevrilidir.

1832'de John Thomson tarafından yapılan erken 19. yüzyıl haritasında, yerleşke Brunell olarak adlandırılmıştır ve 17. ve 18. yüzyıllara tarihlenen küçük bir tarımsal yerleşimdir.

Bracadale Kilisesi'nin bir pasajı, Brunell'i şöyle tanımlar: "Kilise, siyah sığır, koyun ve at üretir. Siyah sığır temel gıdadır... bu dönüşlerle insanlar kiralarını öderler ve ihtiyaçlarını karşılarlar. Her çiftlikte küçük miktarda koyun bulunur, ancak hiçbir çiftlik tamamen koyun otlağı olarak düzenlenmemiştir."

18. yüzyılın sonlarında, çiftliklerin koyun otlatma için araziyi birleştirmesi ve işgücüne olan ihtiyacı azaltması nedeniyle, yerleşke bir düşüş yaşadı ve küçük kiracıları yerlerinden etti.

1881'deki Ordnance Survey'a göre, kasaba sadece iki çatısız bina ve birkaç tarlaya kadar küçülmüştü, bu da tüm nüfusun bu zamana kadar yerleşkeden ayrıldığını gösteriyordu.

Orman ve Arazi İskoçya'ya göre, anket verileri, ağaçların zarar görmesini önlemek için ağaç kesim makinesi operatörlerine rehberlik etmek için kullanıldı.