ŞANLIURFA AA- İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da en yoğun döneme, deprem ve sel felaketinin izleri silinerek giriliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen Göbeklitepe, depremleri hasarsız atlattı.

Dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen ve sel felaketinden etkilenen tarihi Balıklıgöl eski görünümüne kavuşmaya başladı.

Şanlıurfa'da 2022'nin ilk 3 ayında 187 bin 413 kişi konaklarken, bu yılın aynı döneminde deprem ve sele rağmen kente 110 bin 312 kişi geldi.

Ramazan Bayramı ile turizmin hareketlenmesinin beklendiği Şanlıurfa, yeni unvanının da etkisiyle daha fazla yerli ve yabancı konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.