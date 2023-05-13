İSTANBUL- Müzisyen ve prodüktör Sena Gül, nam-ı diğer Paptircem, “Fi Fijör” isimli müzikli talk show programı Zorlu PSM YouTube kanalında devam ediyor. Zorlu PSM stüdyolarında gerçekleşen müzik, sohbet ve eğlence dolu “Fi Fijör” programının yeni konuğu derin muhabbeti ve eğlenceli podcast’leri ile başarılı stand-up’çı İsmail Türküsev oldu.

“Komedide biraz gelenekçiyim”

İsmail Türküsev, Paptircem’in “Stand-up’ta veya komedide müziği biraz sevmiyorsun anladığım kadarıyla. Bu konudan bahsetmek ister misin? sorusuna ‘Sevmiyorum diyemem ama sanırım ben komedide biraz gelenekçiyim. Yani sahnede yalnızca bir mikrofon, bir komedyen görmek isterim. Özü oymuş gibi geliyor bana. Ekstra bir şey eklemek elbette güzel ama örneğin Bo Burnham gibi şovlarında oldukça yoğun müzik kullanan komedyenler var. Elbette güzeller ama bu kadar müziğin dahil edildiği bir komedi şovunda, dolu dolu yazılmış bir metin yada yaratılmış bir komedi görememeye başlıyorum.” yanıtını vererek komediye bakışı hakkında aydınlatıcı açıklamalarda bulundu.

Kahkaha krizine sokan duygusal bir şiir okuması!

Programın sevilen diğer bölümünde müzik türlerinin ve şarkılarda yer alabilecek sözlerin yer aldığı kağıtlarla dolu iki kase uzatan Paptircem, İsmail Türküsev’den o anda yeni bir şiir oluşturmasını istedi. Doğaçlama şiiri kaseden çektiği sözlerle tamamlamaya çalışan İsmail Türküsev, kasedeki tüm kağıtlardan yardım alarak oluşturduğu şiiri birbirinden alakasız ve eğlenceli arka plan görseller eşliğinde okuyarak kahkahanın bir an bile durmadığı “Fi Fijör” programının yeni bölümüne damga vurdu.

HABER: BÜLENT ÇAMCI