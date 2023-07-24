Haber: Mert Osman Erman

Aşırı sağın desteği keskin bir şekilde düştü ve muhafazakar PP partisi şimdi parlamentodaki en büyük parti oldu, ancak koalisyon kurmada zorlanacaktır.

Pedro Sánchez'in iktidardaki Sosyalist Partisi, beklenenden daha iyi bir performans gösterdi, ancak yeni bir koalisyon hükümeti kurmak için zor bir süreçle karşı karşıyadır.

Başka bir oylama neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Ancak bu seçim bazı şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkardı - işte öğrendiğimiz dört şey:

Vox popüler mi? Pek değil.

Seçim öncesi haberlerin tamamı aşırı sağcı Vox partisinin yükseliş ihtimali ve muhafazakar Halk Partisi (PP) ile koalisyona girmesi üzerine odaklandı.

Sonuç olarak, 2019'a kıyasla yarım milyon oy kaybetti.

Bu zayıf performans büyük bir sürpriz oldu, özellikle Mayıs ayındaki yerel seçimlerde güçlü bir performans sergiledikten sonra. Vox lideri Santiago Abascal, suçu en azından kısmen sağın adına zafer kazanırken PP'nin zaferci bir tutum takındığına atarak söyledi.

"Önceden ayının derisini satıyorlardı ancak avlanmamıştı bile," dedi destekçilere. "Bu, seçmenlerin harekete geçmediği açık bir neden."

2019'daki 52 sandalyeden 33 sandalyeye düşen Vox, anayasa mahkemesine yasa tasarısı hakkında temyizde bulunma hakkını veren eşik altına düştü.

Son yıllarda Vox, anayasa mahkemesine Sánchez hükümetinin yasalarıyla ilgili temyizlerde, transgender hakları, ötanazi tasarısı ve hatta pandemi sırasında olağanüstü hal kullanımı konusunda temyizlerle mahkemeyi yoğun bir şekilde bombardımana tutmuştu.

Artık bu etkili araçtan yoksun kalmış durumda. Núñez Feijóo tekrar kazanıyor - ya da öyle mi?

PP lideri Alberto Núñez Feijóo, doğum yeri olan Galicia bölgesinde dört ardışık çoğunluğu kazanma ününe sahiptir.

Şimdi buna 2019'a göre partisinin 47 sandalye daha kazandığı bir genel seçim zaferini de ekleyebilir. Ancak PP, mutlak çoğunluğu kazanamadı ve olası koalisyon ortakları farkı kapatmada başarısız oldu.

Bu, hükümet kurma şansının çok az olduğu bir sonuçtu.

PP, merkez sağ Ciudadanos'un çöküşünden faydalandı. Ancak Núñez Feijóo'nun zayıf bir kampanya yürütmesi halinde daha fazla sandalye kazanmış olabileceği düşünülüyor.

Seçimden önceki son haftada televizyonda yapılan bir tartışmaya katılmayı reddetti, emeklilik haklarıyla ilgili yanlış iddialarla karşı karşıya kaldı ve 1990'ların ortalarında bir uyuşturucu kaçakçısıyla olan arkadaşlığına yönelik eleştirilerle karşılaştı.

Seçim ayrıca PP'nin Vox ile onlarca yerel hükümetin oluşturulmasını müzakere ettiği bir dönemde gerçekleşiyordu. Bu, solun uyarıda bulunma şansı bulduğu ve azınlık hakları için olumsuz sonuçları olan ulusal düzeyde bir tekrarın söz konusu olabileceği şeklinde seçmenleri uyardığı ideal bir durumdu.

Bu durum sağdaki ılımlı seçmenleri korkutmuş olabilir ve solu harekete geçirmiş olabilir.

Hayatta kalan Sánchez

İkinci gelse de, bu Sosyalist lider Pedro Sánchez için bir zafer gibi hissedildi, özellikle Mayıs ayındaki yerel seçimlerde kötü bir performansın ardından beklentilerin ne kadar düştüğü düşünüldüğünde.

Partisi iki sandalye kazandı ve PP'nin sadece 14 sandalye daha fazlası oldu. Sonuç, muhalefetin hükümeti kuramayacağı anlamına geliyor ve aynı zamanda Sánchez'in İspanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını tamamlamak için en az birkaç ay daha ülkenin lideri olarak devam edeceğini garanti ediyor.

51 yaşındaki Sánchez, görece kısa süreli ön saflarda siyasi kariyeri boyunca tekrar tekrar olasılıklara meydan okudu:

2016'da, kendi partisinin liderliğini ani bir şekilde alıp geri aldı

2018'de, pek çok kişinin başarılı olmasını beklememesine rağmen Mariano Rajoy'a karşı güvenoylamasıyla başbakan oldu

İspanya'nın modern dönemindeki ilk koalisyon hükümetini pandemi sürecinde bir arada tuttu.

Bunlar, neredeyse zafer gibi görünen olası bir seçim sonucunu eklemek için. 'Katalan sorunu' solmaya yanaşmıyor.

Katalan bağımsızlık yanlılarının İspanya'dan ayrılmaya çalıştığından bu yana altı yıl geçti. Kriz ulusal siyaseti hala meşgul ediyor.

Sánchez'in Katalan ve Bask milliyetçi partilere olan bağımlılığı ve tavizleri, onu sağın nefret figürü yapmaya katkıda bulunmuş ve kampanyanın büyük bir kısmını domine etmiştir.

Ancak şimdi sonuçların tozunun üstüne düştüğünde, aynı partiler yeni bir sol hükümetin kurulmasındaki anahtar olabilirler.

Sánchez için sorun, aralarında Katalan ayrılıkçı partisi Katalonya İçin Birlik (Junts)'ın da bulunduğu bu partilerin arasında yer almasıdır. Junts, bağımsızlık elde etmek için "bir fırsat penceresi" olarak tanımladığı bu sonuca sahip.

Eski Katalan başkanı Carles Puigdemont'un figüranı olarak, herhangi bir parlamento işbirliği karşılığında İskoçya tarzında bir bağımsızlık referandumu talep ediyor, bu da Sánchez'in asla yapmayacağını söylediği bir tavizdir.

Eğer gerçekten öyleyse, İspanya tekrar bir seçime gidiyor olabilir.