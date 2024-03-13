Madrid

El Diario gazetesi, dünyada barış için çalışmalar yapan Delas Merkezi'nden araştırmacı Alejandro Pozo'nun raporunu kaynak göstererek, resmi dış ticaret istatistiklerinde Aralık 2023'te Tel Aviv'e savunma malzemesi ihracatı yapıldığını bildirdi.

Başkent Madrid'den İsrail'e gönderilen savunma malzemesinin "bomba stabilizatörü" olduğu ve toplam değerinin 125 bin 240 avro olarak gösterildiği kaydedildi.

Ticaret Devlet Sekreterliği, sevkiyatın "7 Ekim'den önce izin verilen bir lisansa karşılık geldiğini" açıkladı.

El Diario gazetesi ise "İhracata izin verilmiş olması iznin iptal edilmesine engel değildir. Savunma malzemesi ticaretinin kontrolüne ilişkin yönetmelikte belirlendiği üzere, malzemenin huzuru bozacak, gerginliği artıracak eylemlerde kullanılabileceğine dair rasyonel belirtilerin bulunması halinde izinlerin iptal edilebilir." hatırlatmasını yaptı.

Araştırmacı Pozo da raporunda, İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümetinin Dışişleri Bakanı Albares'in "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail ile askeri malzeme alım satımı olmamıştır." sözlerinin doğru olmadığını belirterek, "Hükümet ambargo ilan etmesine rağmen İspanya, savaşta kullanılan ürünlerinin reklamlarını yapan İsrailli şirketlerle işbirliği ve ticaret yapmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Sözcüsü Alberto Estevez, "İspanya'nın, İsrail ile ticari ilişkileri sürdürmenin ve ihracatıyla o ülkede üretilen silahların birim üretim maliyetlerini düşürmesinin ötesinde, dış politika ile silah ihracat politikası arasında tam bir uyum sağlaması gerekiyor." dedi.

İspanya'nın ilk olarak, Kasım 2023'de yaklaşık 1 milyon avro değerindeki askeri mühimmatı İsrail'e gönderdiği ortaya çıkmış ancak Bakan Albares bunun 7 Ekim'den önce olduğunu, bu tarihten sonra İsrail'e hiçbir askeri malzeme gönderilmediğini iddia etmişti.

İspanya'da gerek koalisyonun küçük ortağı Sumar ittifakının lideri, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz gerek muhalefetteki Podemos partisinin lideri Ione Belarra, Dışişleri Bakanı Albares'i "yalan söylemekle" suçlamıştı.

Diğer yandan İspanya Meclisi şubat sonunda yapılan oylamada, İsrail'e karşı bazı siyasi, askeri ve ekonomik yaptırımlar içeren önergelere onay vermemiş, sadece insani yardımın artırılmasını kabul etmişti.