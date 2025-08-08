Dünyadaki gül üretiminin önemli kısmının karşılandığı ve nesillerdir sürdürülen üretim sayesinde adı "gül" ile özdeşleşen Isparta'da, son yıllarda karanfil üretimi de öne çıkmaya başladı.

Kentte, Deregümü köyü ile Çünür Mahallesi'nde bulunan seralarda kesme çiçek üretimi yapılıyor.

Yıllık yaklaşık 250 milyon dal karanfilin üretildiği seralarda, sabah erken saatlerde kesim işlemi yapılan çiçekler temizlenip paketleniyor.

Kent genelinde 2 bin dekarlık alanda üretimi yapılan karanfillerin tamamına yakını, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

"Kesintisiz olarak üretime katkı sağlıyoruz"

Deregümü Köyü Muhtarı Gökhan Toprakçı, AA muhabirine, köylerinde 12 ay boyunca üretim yaptıklarını söyledi.

Karanfillerin dikiminin nisan ayında yapıldığını, temmuz ve ağustos aylarında ise ilk kesimlerin gerçekleştirildiğini belirten Toprakçı, "Eylül ve ekim aylarında yeniden dikim gerçekleştiriyoruz. Böylece mayıs-haziran aylarında ikinci ürün alınıyor. Böylece kesintisiz olarak üretime katkı sağlıyoruz." dedi.

Üretilen karanfillerin büyük bölümünün ihraç edildiğine dikkati çeken Toprakçı, "Karanfillerin yüzde 95'i, başta Hollanda ve İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderiliyor. İç piyasaya ise sadece yüzde 5 oranında ürün veriyoruz. Bu çiçekler büyük şehirlerdeki çiçekçilere ulaştırılıyor. Deregümü köyü olarak ülke ekonomisine ve istihdama ciddi katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Deregümü köyünde 25 yıldır karanfil üretimi yapan Ahmet Ünüver, 40 dönüm arazide yaklaşık 10 farklı renkte karanfil yetiştirdiklerini söyledi.

Ünüver, "Dönüm başına 125 ile 130 bin dal arasında rekolte bekliyoruz. Tek tek kesilen karanfiller özenle seçilip paketlenerek yurt dışına gönderime hazır hale getiriliyor." ifadelerini kullandı.