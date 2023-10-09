Gazetecilerle düzenlenen günlük basın toplantısında Kremlin'in İsrail-Filistin gerilimine ilişkin ilk açıklamasını yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ortadoğu'da İsrail etrafında olup bitenleri büyük bir endişeyle izliyoruz. Bu durumun tehlikeli bir tırmanma potansiyeli var, dolayısıyla yaşanan gelişmeler, bu günlerde elbette endişe duyduğumuz bir konu. Durumu anlamak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz" dedi.



Peskov açıklamasının devamında, "Zira böyle bir şiddet sarmalının devam etmesi, kuşkusuz çatışmanın daha fazla tırmanmasına, kızışmasına gebe. Bu, bölge için büyük bir tehlike ve bundan dolayı son derece endişeliyiz" ifadelerini kullandı.