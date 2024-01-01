Kudüs

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" haber sitesinde, ABD'nin, Gazze'deki saldırıların başladığı günlerde İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisini ilerleyen günlerde geri çekeceğine ilişkin Tel Aviv'i bilgilendirdiği kaydedildi.

İsrail'in bundan endişe etmediği ifade edilen haberde, ABD'nin İsrail'e, bölgede yeterli gücünün olduğunu ve ihtiyaç durumunda ek gemiler gönderilebileceğini ilettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den sonra ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı vermişti.

Amerikan ABC News kanalına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili, "Gazze'deki krizin" başladığı günlerde, İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik eden kruvazör ve saldırı gemilerinin, "ilerleyen günlerde" Doğu Akdeniz'den ayrılarak, asıl konuşlu oldukları Virginia eyaletindeki Norfolk Limanı'na döneceğini kaydetmişti.

Söz konusu yetkililer, İsrail'e destek amacıyla bölgede halen çok sayıda gemi ve kruvazörün bulunduğunu ve Tel Aviv'e desteklerinin sürdüğünü de sözlerine eklemişti.

Konuyla ilgili Pentagon'dan ise henüz bir açıklama yapılmadı.