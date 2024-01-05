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Haberde, oluşturan komisyonların üyeleri arasında, eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın olduğu kaydedildi.

Pentagon: Irak'ta Haşdi Şabi lideri "tehdit" olarak görüldüğü için hava saldırısında öldürüldü

Pentagon: Irak'ta Haşdi Şabi lideri "tehdit" olarak görüldüğü için hava saldırısında öldürüldü

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