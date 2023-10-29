Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail’e düzenlenen saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu, ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yüklemesi, ülkedeki politikacılardan tepki çekerken, Başbakan’ın “kırmızı çizgiyi aştığı” yorumları yapıldı.

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, X sosyal medya hesabından Netanyahu’nın söz konusunu paylaşımının altında yorum yaparak, Başbakan'dan paylaşımını kaldırmasını istedi ve "Savaştayız." diye ekledi.

Muhalefet lideri ve eski başbakan Yair Lapid de X hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu kırmızı çizgiyi aştı.” ifadelerini kullanarak, şunları yazdı:

“İsrail askerleri ve komutanları Hamas ve Hizbullah'a karşı yiğitçe savaşırken, onları desteklemek yerine onları suçlamaya çalışıyor. Sorumluluktan kaçma ve suçu güvenlik teşkilatına yükleme girişimleri, İsrail'in düşmanlarıyla savaşırken İsrail ordusunu zayıflatıyor.”

Muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi lideri, Netanyahu'nun bu sözleri için özür dilemesi gerektiğini kaydetti.