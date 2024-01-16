Haber: Damla Oya Erman

Bu tarihi yazıt, Hristiyan eschatology'ye göre iyilik ve kötülük arasındaki nihai savaşın yaşanacağı Armageddon'a işaret ediyor.

Yunanca yazılmış olan taş üzerindeki yazıt, geç Bizans veya Erken İslam dönemine ait bir binanın giriş kapısında bulundu. Kazılar sırasında ortaya çıkan bu tarihi keşif, Megiddo Vadisi'nin eski çağlarda önemli bir yer olduğunu ve bu bölgede yaşamış olan Hristiyan topluluklarına ait izlere ışık tutuyor.

İncelenen yazıt, "Christ born of Mary" ifadesiyle başlıyor ve bu ifade, İsa'nın Meryem'den doğduğuna dair bir vurgu taşıyor. Yazıtın devamında, yapıyı kuran kişinin Theodosius olduğu ve dua edenlerden dua istediği belirtiliyor. Theodosius, bölgenin ilk Hristiyan piskoposlarından biri olarak öne çıkıyor ve bölgedeki dini otoriteye sahip bir figür olarak biliniyor.

Bulunan yazıtın, nazara karşı koruma sağlamak amacıyla yapılmış olduğu düşünülüyor ve benzer yazıtların daha önce de Bizans dünyası sitelerinde bulunduğu biliniyor. Bu tarihi keşif, bölgedeki Hristiyanların yaşam tarzı ve inançlarına dair önemli ipuçları sunmaktadır.