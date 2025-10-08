RAMALLAH (AA) - Gazze'de yaklaşık 70 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği İsrail soykırımı 2 yılı geride bırakırken, Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1048'den fazla Filistinli hayatını kaybederken, 10 bin 326 kişi yaralandı.

Batı Şeria'daki saldırılar soykırım öncesine göre ciddi bir artış gösterirken, Filistinliler zorla yerinden edildi ve yaşadıkları yerler yıkıma maruz kaldı.

Kudüs ve Batı Şeria'yı 'E1' Yahudi yerleşim birimiyle ayırmayı planlayan İsrail, uluslararası baskılar sebebiyle daha önce ertelediği planı Ağustos 2025'te resmi olarak başlattı.

İki yılda bin ölü, 10 bin yaralı

Filistin Hükümeti Medya Ofisinin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az 1048 Filistinli öldürüldü, 10 bin 326 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu halen 11 binden fazla kişiyi gözaltında tutarken, toplam gözaltı sayısının 20 bini geçtiği aktarıldı. Gözaltına alınanlar arasında 1600 çocuk ve 595 kadın bulunuyor.

Filistinli sivil toplum kuruluşları, gözaltına alınanlar arasında 202 gazeteci ve 360 doktorun da yer aldığını bildirdi.

İsrail hapishanelerinde en az 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca Filistinlinin İsrail ordusunca 'infaz edildiği' belirtiliyor.

Filistinlilere yönelik 38 binden fazla saldırı

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, son 2 yılda İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 38 bin 359 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Bu saldırılardan 7 bin 154'ü doğrudan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapılırken, bu olaylarda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, 5 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, 'İşgalci devlet (İsrail), (Gazze'ye) savaşın koşullarını kullanarak Filistin coğrafyasını ayrımcı anlayışla yeniden yapılandırarak açıkça bir sömürgeci yaklaşım sergiledi. Bedevi topluluklarına yönelik baskıcı bir ortam dayattı ve Filistin halkına karşı toplu cezalandırma yöntemi uyguladı.' dedi.

İsraillilerin toprak gasbı ve Filistinlilerin yerinden edilmesi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında yaklaşık 55 bin dönüm Filistin toprağına el koyduğunu aktaran Şaban, bu toprakların 20 bin dönümünün 'doğal koruma alanı sınır değişikliği' adı altında, 26 binin ise 'devlet arazisi ilan edilerek' gasp edildiğini kaydetti.

Şaban, bu süreçte İsrail ordusunun da Batı Şeria'da 108 askeri emirle 1756 dönüm araziye el koyarak askeri gözetleme kuleleri, yollar ve tampon bölgeler inşa ettiği bilgisini verdi.

Gazze'de soykırımın başlamasının ardından ve resmi talimatlar doğrultusunda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 114 yeni yerleşim birimi kurduğunu aktaran Şaban, bu sürede kurulan kalıcı ve geçici bariyerlerin sayısının ise 916'ya ulaştığını belirtti.

Şaban, fanatik grupların Batı Şeria'da 767 yangın çıkardığını ve 455 ailenin (2 bin 853 kişi) yaşadığı 33 bedevi topluluğunu evlerinden başka yerlere sürdüğünü ifade ederek, saldırılarda tahminlere göre 48 bin 728 ağacın zarar gördüğünü kaydetti.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı süreçte, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 1288 meskun ev, 244 boş ev ve 962 tarım arazisi dahil toplamda 3 bin 679 yapının İsrail tarafından yıkıldığı aktarıldı.

İsrail'in 'E1' planı ve Batı Şeria'nın bölünmesi

Kudüs ve Batı Şeria'yı ayırmayı amaçlayan ve daha önceden uluslararası baskılar sebebiyle ertelenen 'E1' planı, İsrail tarafından bu yılın ağustos ayında başlatıldı.

Filistinliler, E1 planıyla birlikte Kudüs ve Batı Şeria'nın genişletilen yerleşim birimleriyle ayrılacağını ve Filistin devletinin kurulması konusunda ciddi bir tehlike arz ettiğini ifade ediyor.

İsrail, proje kapsamında, Ma'ale Adumim' yerleşimine giden yolları genişletmek için 140 dönüm araziye el koymasının yanı sıra 3401 bin yeni konutun, komşu bölgelerde ise 3515 konutun inşasına onay verdi.

Projenin onaylanması ve yürürlüğe konulmasıyla, İsrailli siyasetçilerin 'Batı Şeria'yı ilhak etme' çağrıları yapması Filistinlilerin endişelerini derinleştiriyor.

İsrail ordusunun artan baskınları

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde başlattığı saldırılarını sürdürürken, kuzeydeki Cenin şehri ve mülteci kampına yönelik saldırılar daha sonra Tulkerim ve Nur Şems kamplarına da genişledi.

Filistin hükümetinin verilerine göre, İsrail'in bu bölgelerdeki saldırıları sebebiyle Batı Şeria'nın kuzeyinden 50 binden fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

En büyük yıkımı Cenin Mülteci Kampı yaşarken, kampın altyapısı büyük ölçüde tahrip edildi. İsrail ordusu, kamptaki sokakları genişletme iddiasıyla Filistinlilerin evlerini yıktı ve yerinden edilenlerin geri dönmesini engelledi.

Cenin basın komitesinin verilerine göre ise İsrail saldırılarında 58 Filistinli hayatını kaybederken, 25 bin kişi zorla göç ettirildi, 250 kişi gözaltına alındı.

Kampta 650'den fazla binayı yıkarak yüzlerce konutu tahrip eden İsrail ordusu, kampın altyapısının neredeyse tamamen çökmesine ve Cenin Mülteci Kampı'nın yaklaşık yüzde 70'inin yok olmasına yol açtı.

Muhabir: Kays Ebu Semra