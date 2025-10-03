GAZZE (AA) -

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 63 ölü ve 227 yaralının ulaştığı belirtildi.

BM: Gazze'de on binlerce Filistinli büyük bedeller ödeyerek sürekli göçe zorlanıyor

Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu, filodaki son tekne Marinette'i yasa dışı ele geçirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 420 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 124 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 597'ye, yaralananların sayısının da 19 bin 54'e çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 66 bin 288'e, yaralıların 169 bin 165'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'nin kuzeyindeki 3 prematüre bebek DSÖ'nün yardımıyla güneydeki hastanelere nakledildi

Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, 'Aslında 4 prematüre bebeğin güneye sevk edilmesi planlanmıştı. Ancak bir bebek dün hayatını kaybetti. Şimdi diğer 3 bebek, durumlarının çok kritik olması nedeniyle DSÖ işbirliğinde güneydeki hastanelere naklediliyor.' dedi.

Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiye ayrıca, Hılu Hastanesi'nde halihazırda 10 prematüre bebeğin bulunduğunu belirterek Gazze'deki hastanelerin ve sağlık personelinin korunması çağrısı yaptı.

UNICEF Sözcüsü Elder: Gazze'deki anneler ve yenidoğanlar için durum hiç bu kadar kötü olmamıştı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in işgal planını devreye soktuğu Gazze kentinde 200 bin kişinin daha tahliyesini talep ettiğini söyleyen Elder, 400 binden fazla kişinin daha önce Gazze kentini terk ettiğini hatırlattı.

Elder, Gazze kentinde dün gittiği bir hastaneye her gün 60 ila 80 çocuğun, yetersiz beslenme ve diğer hastalıklar nedeniyle kaldırıldığını belirtti.

İsrail'in Gazze kentindekilerin gitmesini istediği Gazze'nin güneyini 'sözde güvenli bölgeler' olarak lanse ettiğini kaydeden Elder, 'Buralar aynı zamanda ölüm yerleri. İnsanların hareket edebileceği ne bir alanları ne de çadırları var. Gazze'nin güneyi çok tehlikeli. Gazze'deki anneler ve yenidoğanlar için durum hiç bu kadar kötü olmamıştı. Nasır Hastanesi'nde, koridorların yeni doğum yapmış kadınlarla dolu olduğunu görüyoruz. Gazze'ye görev için daha önce 6 kez geldim ancak durumu hiç bu kadar kötü görmemiştim.' dedi.

Elder, Gazzeli kadınların, Gazze'nin kuzeyinden güneyine yolculuk yapmak zorunda kaldıkları için düşük yaptığını anımsatarak Gazze'de son 2 yılda 1000 bebeğin önlenebilir hastalıklardan öldüğünü bildirdi.

Gazze'deki çocuklara yönelik bir savaş, kıtlık ve çocuk felci salgını hakkında her zaman bilgi aktardıklarının altını çizen Elder, 'Nedense bugün işler her zamankinden daha kötü. Herkes bunun sorumluluğunu taşıyor ama sadece (Gazze halkı) bir mağdur var.' diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, İsrail ordusunun korumasında Selfit kentine bağlı Farha köyünde Filistinlilere ve mülklerine saldırdıkları belirtildi.

İsraillilerin, zeytin bahçelerinde hasat yapan Filistinli 10 aileyi topraklarından zorla çıkardıkları aktarılan haberde, söz konusu saldırganların hayvanları ve hasat edilen zeytinleri de çaldıkları kaydedildi.

Haberde, İsraillilerin Filistinli bir genci de darbederek burnunu kırdıkları aktarıldı.





Muhabir: Ramzi Mahmud,Hosni Nedim,Ömer Erdem