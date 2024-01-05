Haber: Mert Osman Erman



Gazze'de sınırlı bir Filistin yönetimi olacaktır, dedi.

Hamas artık Gazze'yi kontrol etmeyecek ve İsrail genel güvenlik kontrolünü sürdürecektir, ekledi.

Planın yayınlanmasına paralel olarak Gazze'deki çatışma devam etti ve Hamas'ın yönettiği sağlık bakanlığına göre önceki 24 saatte onlarca kişi öldü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu hafta tekrar bölgeye dönecek. İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin yetkilileri ve İsrail liderleri ile görüşmeler yapması bekleniyor.

Ziyareti, Salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey Hamas lideri Saleh al-Arouri'nin suikastı sonrasında bölgedeki yüksek gerilimlerin ortasında gerçekleşiyor. Onun öldürülmesi genellikle İsrail'in sorumluluğuna atfedilmiştir. İsrail, bu iddiayı ne doğrulamış ne de reddetmiştir.

Gallant'ın "dört köşe" planına göre, İsrail Gazze üzerinde genel güvenlik kontrolünü sürdürecektir.

İsrail'in bombardımanının neden olduğu yaygın tahribatın ardından çok uluslu bir güç, bölgenin yeniden inşasını üstlenecektir.

Komşu Mısır da plan kapsamında belirli bir rol oynayacaktır.

Ancak belge, Filistinlilerin bölgeyi yönetmekten sorumlu olacaklarını ekler.

"Gazze sakinleri Filistinlidir, bu nedenle Filistin organları sorumlu olacak, ancak İsrail Devleti'ne karşı düşmanca eylemler veya tehditler olmayacak koşuluyla," dedi Gallant.

Plan, kabine toplantısında detaylı bir şekilde tartışılmadı ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bunun halka açık bir şekilde yorum yapmadı. Toplantının, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı etrafındaki olayları incelemek için önerilen isimlere karşı çıkan bazı bakanların öfke içinde dağıldığı bildirildi.

Gazze'deki "sonrası gün" konuşmaları, İsrail'de derin anlaşmazlıklara yol açtı.

Netanyahu'nun hükümetindeki bazı aşırı sağcı üyeler, Filistin vatandaşlarının Gazze'yi terk etmelerini teşvik etmeleri ve bölgede Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulması - bölgedeki diğer ülkeler ve İsrail'in bazı müttefikleri tarafından "aşırı" ve "çalışılamaz" olarak reddedilen tartışmalı öneriler. Gallant'ın önerileri, kabine meslektaşlarından bazılarının önerdiği seçeneklere göre daha pratik olarak görülebilir, ancak Gazze'deki yıkıcı savaşın ardından bölgenin tam kontrolünün Gazelilere bırakılması gerektiğini savunan Filistin liderleri tarafından muhtemelen reddedilecektir.

Netanyahu, Gazze'nin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda herhangi bir ayrıntıda halka açık bir şekilde konuşmadı.

Gazze'deki savaşın tamamen Hamas'ı ezmek amacıyla birkaç ay sürebileceğini öne sürdü.

Gallant'ın planı aynı zamanda İsrail ordusunun Gazze'deki savaşın bir sonraki aşamasında nasıl ilerlemeyi amaçladığını da belirtti.

Gallant, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde daha hedefe yönelik bir yaklaşım benimseyeceğini söyledi; burada operasyonlar, baskınlar, tünelleri yıkma ve hava ile karada saldırıları içerecektir.

Güneyde ise İsrail ordusu, Hamas liderlerini bulmaya ve İsrailli rehineleri kurtarmaya devam edecektir, dedi.

Perşembe günü IDF, Gazze'nin kuzey ve güneyinde, Gazze Şehri ve Han Yunus dahil olmak üzere alanlara saldırdığını açıkladı. "terörist altyapı" üzerine saldırılar gerçekleştirdiğini ve askerlere yanlarında bir patlayıcıyı patlatmaya çalışan "militanlar" olarak tanımladığı kişileri öldürdüğünü söyledi.

Ayrıca bir hava saldırısında Filistin İslami Cihad örgütünden Mamdouh Lolo adlı bir üst düzey operatifi öldürdüğünü duyurdu.

Gazze'deki Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı, son 24 saat içinde Şerit genelinde 125 kişinin öldüğünü söyledi.

Bir sağlık bakanlığı yetkilisi, 14 kişinin - aralarında dokuz çocuk - Han Yunus'un batısındaki al-Mawasi'de İsrailli hava saldırılarında öldüğünü söyledi.

Bu küçük kasaba, İsrailli güçler tarafından yerinden edilmiş Filistinliler için bir "güvenli alan" olarak belirlenmiştir. IDF, Hamas'ın iddialarına dair herhangi bir yorum yapmadı.

"Gece yarısında çadırların olduğu kampa bir saldırı düzenleyen vurdu, 4x2 metrelik çadırların olduğu yerde insanlar uyuyordu, çoğunluğu çocuktu," dedi görgü tanığı Jamal Hamad Salah Reuters haber ajansına. "Oraya 40 metre uzağa uçan bir ceset bulduk."

"Filistin'de güvenli bir yer yok," diyor yardım kuruluşu Save the Children'ın işgal altındaki Filistin toprakları ülke direktörü Jason Lee. "Kamplar, barınaklar, okullar, hastaneler, evler ve sözde 'güvenli bölgeler' savaş alanları olmamalıdır."

İsrail'in misilleme kampanyasının başlangıcından bu yana Gazze'de ölen toplam kişi sayısı Perşembe günü itibariyle 22,400'ü aştı - bu, Hamas'ın yönettiği sağlık bakanlığının belirttiğine göre bölgenin 2.3 milyonluk nüfusunun neredeyse %1'ini oluşturuyor.