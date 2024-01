Haber: Mert Osman Erman

Perşembe günü Instagram hikayelerinde, grup "beklenmedik durumlar" nedeniyle 13 Ocak'taki festivalde sahne alamayacaklarını belirtti.

Bu, trio'nun Aralık ayında tüm sosyal medya hesaplarındaki gönderileri ve resimleri kaldırmasının bir hafta sonrasına denk geliyor.

Resmi web sitelerinden de tüm içerik kaldırılmış durumda.

Solist Hayley Williams, gitarist Taylor York ve baterist Zac Farro'nun diğer sanatçılar arasında The 1975, The Black Keys, Thirty Seconds To Mars ve Yellowcard ile birlikte çalması bekleniyordu.

Festivalin düzenleyicileri, Paramore'nin yerine rock grubu Fall Out Boy'un konser kadrosuna katılacağını duyurdu.

'Belirsizlik düzeyi'

Aralık ayında Uproxx'a verdiği röportajda, grup "tüm etiket yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve etkili bir şekilde serbest ajanlar olduklarını" belirterek gelecekleri hakkında "belirsizlik düzeyi" olduğunu söyledi.

Ancak Williams, bu durumun grup ayrılacakları anlamına gelmediğini ve "tek önemli şeyin hala birbirlerinin topluluğu olacakları" olduğunu söyledi. Fanlar, son zamanlarda grupun ayrılıp ayrılmadığı konusunda spekülasyonlarda bulunmuştu.

X (önceki adıyla Twitter) üzerinde bir hayran, "Sıradaki ne, Paramore Spotify sayfası boşa çıkar ve tüm şarkılar silinir mi?" diye yazarken, başka biri de grubun ayrıldığını çok "endişeli" olduklarını söyledi.

Ancak diğerleri grupun ayrılmadığını düşündüklerini belirtti. Bir X kullanıcısı, "Paramore hakkında endişelenmeyen tek kişi ben miyim? Bir şovdan uzaklaşmaları için bir sürü neden var. Bir kez lütfen hemen kırmızı alarm düşünmeyelim mi?" diye yazdı. Başka bir kişi, sanatçıların "yeni bir çağ" öncesinde sosyal medya hesaplarını temizlemesinin oldukça yaygın olduğunu ve Paramore'un muhtemelen "bir hafta veya iki içinde yeni grup fotoğrafları ve belki yeni marka ve/veya logo ile geri döneceğini" söyledi.

Paramore'un ALTer Ego festivalinden çekilmesi, belki de yılın ilerleyen zamanlarında yer alacakları daha büyük bir festival için rezervasyon yapılmış olması ve bu festivale özgürlük anlaşması olması olasılığına dayanabilir.

2004 yılında kurulan ABD'li rock grubu, Misery Business, Ignorance ve The Only Exception gibi hitleriyle en çok tanınan isimlerden biridir.

Dördüncü yılından sonra Şubat 2023'te altıncı albümleri This is Why'ı piyasaya sürdüler.

Grubun ara verdiği dönemde Williams, BBC Radio 1'e verdiği röportajda, kendisi ve grup olarak kimliklerini Paramore'dan ayrı olarak bulabilmeleri ve hayatlarındaki tüm kamusal yansımaları düşünebilmeleri için zamanları olduğunu söyledi.

NME'nin beş yıldızlı bir incelemesinde "yeni bir sıcaklık keşfettiği" ve övgüyle karşılandığı albüm, gerçek dünya olaylarından ilham alarak yapılmıştır.

Grup, Ağustos ayında Williams'ın bir akciğer enfeksiyonu sonrasında hasta olması nedeniyle turunun son iki tarihini iptal etti.