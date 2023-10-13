İsrailli futbolcu Dolev Haziza, sosyal medya platformu İnstagram'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gazze'ye su verilmiyor, hani insan hakları?" ifadelerini alıntılayarak tepkide bulundu.

Futbolcu Haziza, Türkiye'ye asla ayak basmayacağını ifade ederek, Türkiye'ye uçuş gerçekleştiren insanlara öfkesini dile getirdi.

İsrail asıllı Futbolcu Dolev Haziza'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sizler Türkiye'ye uçmaya devam edin... Türkiye'ye asla ayak basmayacağım. (Hamas) Kadınları, çocukları ve bebekleri katlettiklerinde, yaktıklarında ve başlarını kestiklerinde insan hakları neredeydi? Bu insan hakları değil mi?"

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Avusturya Başbakanı Nehammer ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası İsrail-Filistin arasındaki son çatışmalara yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail-Filistin çatışmasında olaylara tek taraflı yaklaşmanın adil olmayacağını belirten Erdoğan, "Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde siz suyu kesemezsiniz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde elektriği kesemezsiniz. Şu anda düşünebiliyor musunuz, Gazze'de acaba hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef. Ama acımasızca ibadethaneler, hastaneler, hepsi vuruluyor. Bunlar yapılırken kimse bir şey söylemiyor" şeklinde konuşmuştu.