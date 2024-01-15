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Sagiv Jehezkel hakkında dün oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı. 28 yaşındaki İsrailli futbolcu, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilmişti.

Evren, İsrailli futbolcunun ülkesine dönmek üzere özel uçakla Antalya'dan ayrıldığını ifade etti.

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jehezkel'i, yaptığı hareketten dolayı Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün Trabzonspor ile oynadıkları maç sonrası yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bıraktıklarını anımsattı.

Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel , ülkesine gitmek üzere özel uçakla Antalya'dan ayrıldı.

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