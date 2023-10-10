Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustosta bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık düşüşle yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bu oran, Ocak 2014'ten bu yana en düşük işsizlik oranı olarak kayıtlara geçti. İşsizlik, Ocak 2014'te yüzde 9,2 olarak kaydedilmişti. Aralık 2013'te de işsizlik oranı yüzde 9 seviyesindeydi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

Ağustosta 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 17,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,7 olduğu hesaplandı.

Bazı verilerde de revize gerçekleşti.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ağustosta bir önceki aya göre 1000 kişi artarak 31 milyon 686 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ağustosta aylık bazda 55 bin kişi azalarak 34 milyon 909 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalışla yüzde 53,3'e geriledi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9 iken kadınlarda yüzde 36 olarak açıklandı.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 17,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ağustosta bir önceki aya göre 1,1 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 23 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,3 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,5 olarak tahmin edildi.