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1 milyon doları çalan hırsız 13 yıllık iş yeri çalışanı çıktı

FATİH'te bulunan döviz bürosundan 1 milyon doları çalan hırsızın 13 yıldır iş yerinde kuryelik yapan kişi olduğu ortaya çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Aralık 2020 Cumartesi 17:52
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1 milyon doları çalan hırsız 13 yıllık iş yeri çalışanı çıktı

1 milyon doların 100 bin dolarını kendisini Silivri'ye götüren taksici akrabasına, 50 bin dolarını avukata verdiğini, paranın bir kısmıyla ise villa, arsa ve lüks bir araç aldığını söyleyen döviz bürosu çalışanı tutuklandı. Kuryenin çantasındaki 1 milyon dolarla kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Fatih Beyazıt'ta bulunan İ.C., ve ortaklarına ait döviz bürosundan geçtiğimiz pazartesi günü 1 milyon dolar para çalındı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken olayın şüphelileri olarak Mehmet C., Serkan K., Hatice K., Fikret G., Hayat C., Sibel Ç., Sezai Ö., Kudret Ö., Çiğdem B., ve Mehmet Baran B.'yi gözaltına aldı.

13 YILLIK ÇALIŞAN ÇIKTI

Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren polis ekipleri döviz bürosunda 13 yıldır kurye olarak çalışan Mehmet C.'nin 1 milyon dolar parayı çaldığını tespit etti. Mehmet C. ifadesinde, döviz bürosuna getirilen parayı kendisinin aldığını, daha sonra akrabası olan ve taksi şoförlüğü yapan Serkan K.'yı kendisini Silivri'ye bırakması için aradığını, yolda Serkan K.,'ye paranın 100 bin dolarını verdiğini, 255 bin dolarla Sezai Ö., ile birlikte villa satın aldıklarını, 63 bin doları ile arsa satın aldıklarını, kendilerini savunması için avukata 50 bin dolar verdiğini, 73 bin dolara ise lüks bir otomobil aldığını söyledi. Gözaltına alınan şüphelilerden  döviz bürosu çalışanı Mehmet C., akrabası Serkan K., ile Sezai Ö., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Hatice K., Fikret G., Hayat C., Sibel Ç., Kudret Ö., Çiğdem B., ve Mehmet Baran B. ise işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 13 yıllık kurye Mehmet C.'nin 1 milyon doları çantasında götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihDövizDöviz BürosuSoygunHırsız
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