BARİYER LÜKS OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI 

Kaza saat 07.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Aksaray yol ayrımında meydana geldi. İddialara göre 34 VK 0086 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün seyir halindeyken hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. O sırada Dursun Durmuş yönetimindeki 34 LT 0067 plakalı minibüs, lüks otomobile çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. İtfaiye ve polis ekipleri ok gibi saplanan bariyerleri araçtan ayırmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda demir keskiyle saplanan bariyeri kesti. Bariyerlerden kurtulan otomobil çekiye konuldu. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.