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Beyoğlu'nda otomobil tramvay korkuluklarını devirdi: 2 yaralı

BEYOĞLU'nda taksiyle çarpışan otomobil tramvay yolundaki demir korkuluklara çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Eylül 2020 Cumartesi 09:08
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Beyoğlu'nda otomobil tramvay korkuluklarını devirdi: 2 yaralı

Kaza, Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. Karaköy istikametinde ilerleyen taksiyle, aynı istikamete giden 34 BKL 967 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 BKL 967 plakalı otomobil tramvay durağının demir korkuluklarına çarptı. Otomobil demir korkulukları devirirken, taksideki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken kazaya karışan otomobil ve takside hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluTramvayOtomobilKaza
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