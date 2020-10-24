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Büyükçekmece'deki uçak kazasında ölen pilot son yolculuğuna uğurlandı

BÜYÜKÇEKMECE'de eğitim uçuşu sırasında düşen uçağın içerisinde bulunan pilotaj lisans 4. sınıf öğrencisi Beytullah Nartın son yolculuğuna uğurlandı. Nart'ın mezuniyet brövesi de namaz kılınırken yanına koyuldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ekim 2020 Cumartesi 18:29
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Büyükçekmece'deki uçak kazasında ölen pilot son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece, Hezarfen Havaalanından kalktıktan kısa bir süre sonra düşen eğitim uçağında bulunan pilotaj 4. sınıf öğrencisi Beytullah Nart yaralı olarak kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde dün hayatını kaybetmişti. Öğrencinin naaşı Adli Tıp Kurumundan cenaze aracı ile Zeytinburnu Gasilhanesine götürüldü. Daha sonra Beytullah Nartın cenazesi Bağcılar Ebubekir Camisine getirildi. Pilotaj lisans öğrencisinin yakınları ve sevenleri göz yaşlarına hakim olamadı. Pilotaj Lisans öğrencilerine mezun olduklarında verilen uçuş brövesi de tabutunun yanına koyuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Nart'ın naaşı Güngören Köyiçi Mezarlığında defnedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BüyükçekmeceUçakKazaPilotCenaze
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