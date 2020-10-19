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Hastanede akılalmaz kaza

Şişli'de , özel bir hastanenin otoparkından çıkmak için manevra yapan sürücü, fren yerine gaza basınca, arabasıyla acil kapısına çarptı. H.H. adlı kadın sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kapıda hasar oluştu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ekim 2020 Pazartesi 11:05
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Hastanede akılalmaz kaza

İSTANBUL - Darülaceze Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, H.H.adlı kadın, özel bir hastanenin acil girişinin yanında bulunan otoparktaki otomobile binerek hastaneden ayrılmak istedi. H.H., otoparktan çıkmak için manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil acil girişinin kapısına çarptı. Hastanede yatan bir yakınını ziyarete geldiği öğrenilen H.H., kazadan yara almadan kurtulurken, kapının sağ tarafında hasar oluştu.

Kaza sonrası şoke olan H.H., hastanenin güvenlik görevlilerince araçtan çıkarılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemenin ardından otomobil, kaza yerinden kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞişliAkılalmaz KazaHastaneIstanbul
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