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Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski başkanı Kadir Topbaş, oksijen desteği verilerek yoğun bakıma alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Aralık 2020 Cuma 09:22
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Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş, oksijen desteği verilerek yoğun bakıma alındı. Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığını sosyal medyadan duyuran oğlu Ömer Topbaş, babasının durumuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı:

"16 Kasım'dan beri Covid tedavisi gören Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar.

Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadir TopbaşCovid19Koronavirüs
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