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Kartal'da dereye uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

KARTAL'da iki aracın çarpıştığı kazanın ardından araçlardan biri dereye uçtu. Dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Mayıs 2021 Perşembe 10:05
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Kartal'da dereye uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza Cevizli Mahallesi Çifte Çınar Sokak, Kurşunlu Sokak kesişiminde saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Mehmet Kahraman'ın kullandığı 64 ABF 107 plakalı otomobil, Çifte Çınar Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Taşkın Çınar'ın kullandığı 24 ED 910 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Taşkın Çınar'ın kullandığı hafif ticari araç dereye uçtu. Kazayı her iki sürücü de yara almadan atlattı.  

Dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü Taşkın Çınar, "Bu arkadaş sokaktan çıktı. Beni fark etmedi, biraz da sürati vardı. Göbekten vurdu ben de kestiremedim, dereye uçtum" dedi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, kaza ile ilgili çalışma başlattı. Dereye uçan hafif ticari araç, ilerleyen saatlerde itfaiyenin çalışması ile dereden çıkarıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalKazaTrafik Kazası
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