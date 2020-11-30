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Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
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Kış lastiğinde son gün yoğunluğu

Kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle İstanbul'da lastik bayileri önlerinde yoğunluk oluştu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Kasım 2020 Pazartesi 14:41
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Kış lastiğinde son gün yoğunluğu

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor. Yarından itibaren başlayacak uygulama 1 Nisan'da sona erecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. 


BAYİLERDE KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMA YOĞUNLUĞU

Fatih'te zorunlu kış lastiği takma uygulamasının başlamasına saatler kala lastik bayileri önünde yoğunluk görüldü. Kimi sürücüler açlarına ilk kez satın aldığı kış lastiklerini taktırırken kimileri de yanlarında getirdiği kış lastiklerini yaz lastikleriyle değiştirdi. Kış lastiği taktıran sürücüler, uygulamanın trafikte güvenlik açısından önemine vurgu yaparken trafiğe çıkacak bütün sürücülerin araçlarına kış lastiği takmasını tavsiye etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kış Lastiği Takma Zorunluluğu
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