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Milli futbolcunun eşi İstanbul'da çakarlı aracıyla emniyet şeridinden gitti

Yeni Malatyaspor'un milli futbolcusu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük İstanbul'da trafikte yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı otomobiliyle emniyet şeridinden gitti. O anları sosyal medya hesabından paylaştı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:09
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Milli futbolcunun eşi İstanbul'da çakarlı aracıyla emniyet şeridinden gitti

Milli futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük çakar ve siren tertibatlı otomobili ile İstanbul'da yola çıktı. Emniyet şeridini de kullanan Büyük,  görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkilerin ardından görüntüleri silen Merve Büyük 'Alın tekrar koyuyorum. Ben aracın misafir koltuğundayım, eşim Hopa'da' yazarak sosyal medya üzerinden görüntüleri tekrar paylaştı. 

MERVE BÜYÜK AÇIKLAMA YAPTI: ÇAKARLI ARAÇ SİYASETÇİ BİR AİLE DOSTUMUZUN

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük gelen tepkiler üzerine bir twitter hesabından açıklama yaptı. Merve Büyük'ün açıklamasında, "5 yaşındaki evladımın sorduğu masumane bir sorunun olmadık noktalara çekiliyor olması cidden çok üzücü. Büyüyünce polis olmak isteyen masum bir erkek çocuğunun bu diyalogları neden sizi bu kadar rahatsız etti? Gerçekten anlamak mümkün değil. Hiçbir zaman çakarlı bir aracımız olmamıştır, videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dostumuzun aracıdır. Olaya konu olan aracı video çekimi esnasında benim kullanmadığım da gayet açık bir şekilde bellidir." yazılı paylaşımda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAdem BüyükMerve BüyükIstanbulTrafik
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