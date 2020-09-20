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Otoparkta hurda halindeki 6 kamyonet alev alev yandı 

FATİH'te gece saatlerinde bir otoparkta Fatih Belediyesi'nin kullanmadığı hurda kamyonetlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonetlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası hurda halindeki 6 kamyonet tamamen yandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Eylül 2020 Pazar 08:50
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Otoparkta hurda halindeki 6 kamyonet alev alev yandı 

Yangın Fatih, Aksaray Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta Fatih Belediyesi'nin kullanmadığı hurda halindeki kamyonetlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 6 kamyonete de sıçradı. Çevredeki vatandaşlar otoparktan alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonetlere müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan hurda kamyonetler söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken 6 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın sonrası olay yerinde çalışma yaptı.  İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihOtoparkKamyonetYangın
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