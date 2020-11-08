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Silivri'de derede endişelendiren toplu balık ölümleri... 

SİLİVRİ'deki Esendoruk Deresi'nin rengi siyaha dönerken, son bir haftada balık ölümleri başladı. Çevre sakinleri daha önce balıkların bol olduğu derede neredeyse hiç balık kalmadığını söyleyerek "Artık dereye 2-3 metre yaklaşmanın bile güvenli olmadığını düşünüyoruz. Toplu balık ölümlerinin nedeni bulunmalı" diyerek, önlem istediler.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Kasım 2020 Pazar 09:52
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Silivri'de derede endişelendiren toplu balık ölümleri... 

Semizkumlar Mahallesi, Kınalı mevkiinde bulunan Esendoruk Deresi adeta can çekişiyor. Rengi siyaha dönen derede,  son bir haftadır toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı. Bölgede bulunan birçok sanayi kuruluşunun arasından, Silivri cezaevi yakınından geçen Esendoruk Deresi, koronavirüs salgını nedeniyle bir çoğunda halen oturulan yazlıkların arasından kıvrılarak Marmara Denizi'ne dökülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar deredeki olumsuz durum nedeniyle yetkililerden yardım istiyor.

"BİR ANDA SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ BALIKLAR ÖLMEYE BAŞLADI"

Koranavirüs salgını nedeniyle iki çocuğu ve eşiyle burada kaldığını söyleyen Cem Efe "5 aydır buradayız. Yaz sezonunda bu derede balıkların atladığını görüyorduk. Ancak bir anda suyun rengi değişti. Ardından balık ölümleri başladı. Biz de olanlara anlam veremiyoruz. Tüm derede neredeyse hiç balık kalmadı. Nedeni konusunda bir bilgimiz yok. Dereye karışan bir atık maddenin balıkları öldürdüğünü düşünüyoruz. Araştırılmasını istiyoruz" dedi.

"DEREYE 2-3 METRE YAKLAŞMAYA KORKUYORUZ"

Bir başka bölge sakini Samet Günaydın, Şu anda dereye 2-3 metre yaklaşmanın bile tehlikeli olduğunu düşündüğünü söyledi. Günaydın,  "Burası denize karışan ve denizdeki oksijenle hayat bulan bir dere. Burada kalırken İSKİ'nin bu dereyle ilgili bir ıslah çalışması yaptığını öğrenmiştik. Hatta bölgede derenin suyunu birkaç kilometre uzakta bulunan bir arıtma istasyonuna almak için alt yapı çalışması yapmışlardı. Bu alt yapı çalışmasının bitmesinin ardından derenin su seviyesinde yarım metrelik bir düşüş oldu. Derenin denizle bağlantısı kesildi. Acilen bu dereden örnekler alınarak balık ölümlerinin nedenin tespit edilmesi gerekiyor. Bu dere de başlatıldığı söylenen ıslah çalışmasının da bitirilmesini istiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriDereBalıkölüm
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