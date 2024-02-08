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Devam eden operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 94'e çıkmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, operasyonların devam ettiğini bildirmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 94 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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