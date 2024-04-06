İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer, Beykoz, Sultanbeyli, Pendik kesimlerinde yer yer sis yoğunlaştı.

Arnavutköy, Eyüp ve Kağıthane civarında da sis etkili oldu.

Sis nedeniyle trafikte aksama yaşanmazken, bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü.

İBB trafik uygulamasına göre saat 08.15'te kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 11 olarak ölçüldü.

Bazı vapur seferleri yapılamıyor

Şehir Hatlarının duyurusuna göre Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring), Üsküdar-Aşiyan, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer (ring) seferleri gerçekleştirilemiyor.