Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere hizmeti sürdürüyor Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere hizmeti sürdürüyor
İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, BAU Bosphorus Sailing Cup Yelken Yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı'nın saat 08.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi.

AA