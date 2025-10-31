İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından, geçtiğimiz Uluslararası Opera ve Bale Festivali’nde dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve opera sahnelerinde devrim niteliği ile büyük yankı uyandıran Gilgameş Operası, Kasım ayında Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bir özgürlük tutkusu destanı olan ve insanlığın kadim sorularına ışık tutan ilk yazılı destan olan “Gilgameş Operası”, bilgisizlikten bilgiye geçişi tasavvufi bir şekilde ele almasından dolayı zamansız bir eser olma özelliğine sahiptir. Ülkemizin yetiştirdiği 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden biri olan Ahmed Adnan Saygun’un kültürler arasında köprü olma işlevini taşıdığı ve ana yurdunun düşünce dünyasını, kavramsal bir çerçeve içinde yorumladığı yapıtlarından olan bu epik dram, Doğu’nun ezgiselliği ile Batı’nın çok sesliliğinin iç içe geçmiş halidir.

Destanın konusunun zamansız olmasının en önemli etkenlerinden biri de, hiç kuşkusuz, insanoğlunun hala aynı “rüya”nın peşinde olmasıdır. Hem Tanrı, sevgi, ilahi aşk vb. tasavvufi kavramları işlediği hem de tarih ve eser bazında milli ve yerli oluşu olması ile Gılgameş, toplumumuz için değerini ve önemini her geçen gün daha da artırmaktadır.

Caner Akın’ın teknoloji ile sahne tekniklerini harmanlayarak , Türkiye’de ilk kez opera sahnelenmesinde devrim yaratarak büyük bir görsel şölen ile sahneye koyduğu “Gilgameş Operası”nda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetecek. Dekor ve görsel tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Gizem Betil, Işık tasarımı Cem Yılmazer, video tasarımı Aisha Hajiyeva, koreografisi Deniz Özaydın imzalı eserde, İDOB Korosu’nun şefi Paolo Villa.

Temsillerdeki rol dağılımı şöyle; Hikayeci: Berk Dalkılıç / Hüseyin Likos; Gilgameş: Alican Güçoğlu, Matthew Solovieff ; Enkidu: Arda Erkara, Y. Berkay Günay; Ninsun: Aylin Ateş / Deniz Likos; Şamaş: Göktuğ Alpaşar / Burak Bilgili; İştar: Şebnem A. Kışlalı / Mine Kurtoğlu; Anu: Zafer Erdaş / Gökhan Ürben; Antum: Nesrin Gönüldağ / Asude Karayavuz; Humbaba: Melike Manav Yalçın, Gizem Atik Tuncay; Siduri: Merve Erdier, Aslı Ulu; Enlil: F. Kılıç Aslan / Uğur Etiler;

Gelin: Buket Polat, Ayşe Aras ; Damat: Agit İşcan , Serkan Öztürk; Yılan: Ecem Ovat, Ardis Kanat Tekkanat; İştar Kızı: Ayşenur Haksoy / Burcu Soysev; İştar Kızı (dans): Berin Günay , Naz Kurtuluş ; Alto Solo: Neslişah Pekin / Nursel Yazman; Halktan Bir Kadın: Neslişah Pekin / Nursel Yazman; Soprano Hikayeci: Ayşegül Karkıner / Pınar T. Koç; İrnina: Zeynep Halvaşi / Seda Taşpınar; A Düşünce Hayali: Emre Güngör / Erdem Sakarya; B Düşünce Hayali: Mualla Dedemen; C Düşünce Hayali: Banu Ergün; D Düşünce Hayali: Ahmet Baykara / Emre Parlar; Ut Napiştim: Alper Saldıran

6 - 8 - 15 KASIM 2025

Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu

HABER: SEVGÜL EROĞLU