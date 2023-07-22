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İstanbul Festivali, 22 Temmuz Cumartesi günü Skapova, Yedinci Ev, Mavi ve Güneş, 23 Temmuz Pazar günü ise Hayko Cepkin sahne alacak.

Türkiye’de gerçekleşen özel festivaller arasındaki en büyük görüntü yüzeyine sahip, 600 metrekare LED ekran teknolojisi ve iskele sistemi, 600’e yakın ışık ve 100’den fazla hoparlörün kullanıldığı En’lerin festivali olan İstanbul Festivali, katılımcılardan büyük beğeni aldı.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen İstanbul Festivali ’nin ilk gününde enerjik sahne performansıyla Burak Yeter sahne aldı. Ardından Türk müziğinin en büyük yorumcularından Yıldız Tilbe , hit şarkılarını izleyiciler eşliğinde söyledi.

İSTANBUL- Gerçekleşen festival, saat 16.00’da kapılarını açtı. Gündüz saatlerinde çocuklar genç sahnede, bilgisayar oyunu tutkunları espor alanında, diğer katılımcılar yeme içme stantlarında ve farklı aktivite alanlarında vakit geçirdi.

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