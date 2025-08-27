İstanbul Şiirleri ve Yazıları adlı dev eserin farklı bir yanı vardır, anlatmaya kelimler yetmez.

Bu dev eserin özelliği 1453- 2003 yılları arası, 550 yıl boyunca, İstanbul’a şiir ve yazı yazan yüzlerce şairin şiirleri toplanmış, değerlendirilmiş, en etkin eserler antolojiye alınmıştır. Toplam yer verilen şair sayısı fethin 550 yılı dolayısıyla sadece 550 şaire yer verilmiştir. Bu dev eserde yer almaya hak kazanan 550 şair arasından biri de Aşk Yazarı marka tescil sahibi Mustafa Çifciolmuştur.

*

Yazdığı kitaplar ve sözlerle aşk edebiyatına önemli katkılar sunan, aşk edebiyatının en önemli, en seçkin yazarlarından biri olan, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen “Aşk Yazarı”markası ile tanınan Kastamonulu meşhur Aşk Yazarı Mustafa Çifci İstanbul’a yazdığı “Beklenen Gün” adlı şiiriyle tarihte yerini almıştır.

Bu dev eser de yer alan tarihin önemli şahsiyetlerinden birkaç örmek:

Eser, Fatih Sultan Mehmet Han’ın gazeli ile başlıyor.

Iv. Mehmet, Sultan II. Ahmet Han, II. Selim, Baki, Nefi, Nedim, Nabi, Naili, Lamartine, Von Moltine,

Julıa Prdoe, Pıerrelotı, Mehmet Akif Ersoy, Namık Kemal, Tevfik Fikret, Cahit Sıtkıtarancı, Nazım Hikmet, Yahya Kemal Beyatlı, Cahit Külebi, Faruk Nafız Çamlıbel, Necip Fazıl Kısakürek, Orhan Veli, Behçet Necatiğil, Sebahattin Ali, Ümit Yaşar Oğuzcan, Arif Nihat Asya, Rıfat Ilgaz gibi isimlerin yanında şair Mustafa Çifci’ de yerini almıştır.

*

Daha önce, Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, Biyografya - Ünlüler Ansiklopedisi, Anadolu Rüzgarı Uluslararası vıı. Öykü ve Şiir Antolojisi – 22 Ülkeden 105 şair ve yazarın seçildiği, 12 farklı dilden Türkçe ve İngilizce olarak çevrilen 400 sayfalık büyük dev eserlerde yerini alan Mustafa Çifci; aynı zamanda Cumhuriyetin 100. Yılında İz Bırakan Kalemler Edebiyat Antolojine de önsöz yazmıştır.

“Kazandığım her başarı Türk Edebiyatına ve Kastamonu’ya hediyem olsun” diye duygularını dile getiren aşk yazarımızı tebrik ediyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi – 2004 yılında Fethin 550. Yılında 550 Şair- Yazarın İstanbul 1. Edebiyat buluşması adı altında çok özel bir çalışmaya imza atmıştır, emeği geçenlere saygıyla.

BEKLENEN GÜN

Geleceğim bir gün bende sana

Irgatlık bitene kadar

Bekle İstanbul

Taşın toprağın altın diye söylenir

Gidenler gibi ben de

Taşından toprağından

Para kazanıp yaşayacağım

Yüreğim acılarla dolu olarak

Kazandığım paralarla

Köydeki nişanlımın

Yüzünü güldüreceğim

Anneme, kardeşlerime

Hediyeler alacağım

*

Irgatlık bitene kadar bekle İstanbul

Taşın toprağın altınmış iyi ama

Benim de ardımda bıraktıklarım

Hayallerim

Özlemlerim

Ekmek kavgamın

Nasıl altın olacağını göremiyorum

Gülüyorum arada bir

Anlamıyorum

İnsanı insan yapan duyguların

Böylesine

Kolayca

Altın oluvermesini

Kaynak 1: İstanbul Şiirleri ve Yazıları Antolojisi – İst. Büyükşehir Belediyesi - Fethin 550. Yılında 550 Şair- Yazarın İstanbul 1. Edebiyat buluşması – 2004- Şair: Mustafa Çifci

Bu şiir, 1. Edebiyat buluşması – 2004 (1453-2003 arası İstanbul’a yazılan şiirler arasında yer almış, antolojiye girmiştir.)